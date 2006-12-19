У Лори Буш - небезпечний різновид раку

Перша леді США Лора Буш перенесла операцію з видалення злоякісної ракової пухлини, повідомляє у вівторок Associated Press.

За інформацією агентства, операція відбулася ще на початку листопада, проте про неї стало відомо лише у понеділок увечері. Прес-секретар першої леді Сьюзен Уїтсон повідомила, що Лора Буш вважає перенесену нею операцію справою особистого характеру і не розповідала про неї публічно, проте визнала за потрібне підтвердити факт медичного втручання, коли їй поставили це питання журналісти.

Перед проміжними виборами в Конгрес США, що відбулися 7 листопада, дружину президента бачили з пов`язкою на правій гомілці. Оскільки запалення продовжувалося, Лора Буш пройшла біопсію, в результаті якої у неї було виявлено другу за поширеністю форму раку шкіри, эпідермоїдний рак.

Він небезпечніший, за самий частотний різновид раку шкіри, базально-клітинний. Эпідермоїдний рак частіше розповсюджується на інші ділянки організму. За словами Уїтсон, пухлина була розміром з п`ятицентову монету, операція пройшла під місцевою анестезією. Прес-секретар назвала її "маленьким хірургічним втручанням", яке не перешкодило діловому графіку пацієнтки, що вчасно виявила пухлину.

Лента.ру