Уряд Киргизії йде у відставку

Уряд Киргизії у повному складі подає у відставку, заявив сьогодні на екстреному засіданні уряду прем`єр-міністр країни Фелікс КУЛОВ.

Як повідомляє РІА «Новости», прем`єр пояснив, що таке рішення прийняте у зв`язку з ухваленням в країні нової конституції, яка припускає новий спосіб формування Кабінету міністрів.

Ф.КУЛОВ повідомив, що довів інформацію про відставку до відома президента країни Курманбека БАКІЄА. "Сподіваюся, він піде нам назустріч", - сказав Ф.КУЛОВ.

Він повідомив, що до остаточного рішення президента уряд залишиться на своїх місцях і продовжуватиме роботу.

На думку експертів, якщо президент країни прийме відставку, то це призведе до повної урядової кризи в країні. Згідно нової редакції Конституції, прийнятої під час мітингів опозиції в листопаді, новий склад Кабінету міністрів може сформувати тільки партія, що перемогла на виборах до парламенту країни. Проте в країні поки діє старий парламент, обраний за мажоритарною системою. Більш того, в Основному законі прописано, що кількість народних обранців повинна становити 90 чоловік, тоді як зараз працює лише 75 народних обранців. Термін довиборів також поки не було визначено.

Найближчі парламентські вибори в Киргизії мають відбутися в 2009 році. Нинішній уряд Киргизії сформовано у вересні 2005 року.