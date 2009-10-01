Комісія ЄС: Росія підтримувала сепаратизм у Грузії з 2004 року

Міжнародна незалежна комісія з розслідування причин російсько-грузинської війни, створена Європейським Союзом у грудні 2008 року, зазначає, що вже в 2004-2008 роках Росія підтримувала сепаратистські рухи в Грузії, особливо з часів президентства Михаїла СААКАШВІЛІ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у доповіді комісії, текст якої оприлюднено на її офіційному сайті.

“Він (М.СААКАШВІЛІ – УНІАН) проводив політику прискореної посиленої інтеграції, у той час як Росія збільшила підтримку Абхазії та Південної Осетії”, - йдеться у документі.

“Росія брала участь у конфліктах не лише як головний миротворець та член Групи друзів Генерального секретаря ООН, але й демонструвала чітку прихильність “сепаратистських” сторін конфлікту. Її політика відносно Грузії сприймалася Тбілісі не як миротворча, а як спрямована на роздроблення країни”, - продовжують автори доповіді.

При цьому у документі зазначається, що відносини між Росією і Грузією були складними ще за часів президентства Едуарда ШЕВАРДНАДЗЕ. Головними суперечливими темами були вимоги Грузії про виведення російських військ, закриття російських військових баз, участь Грузії у будівництві нафтопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан, прохання Росії надати доступ її військам через територію Грузію до Чечні, зокрема, Панкійської ущелини, та збільшення допомоги США на модернізацію грузинської армії.

Автори доповіді наголошують, що Росії найбільше не подобалася прозахідна політика Грузії, і вона відповідала на це економічними і дипломатичними покараннями.

На переконання комісії, у грузинській політичній еліті існувала єдність думок щодо територіальної цілісності та суверенності країни, тоді як у Росії був інший консенсус, який полягав у необхідності захищати негрузинських жителів Абхазії та Південної Осетії з антигрузинськими і проросійськими настроями і щойно отриманими російськими паспортами як російських громадян проти можливої грузинської агресії.

Комісія також зазначає, що наприкінці 2003 – початку 2004 року відбувся нетривалий період потепління у російсько-грузинських відносинах, коли Росія вивчала нове керівництво Грузії в особі М.СААКАШВІЛІ. Разом з тим, цей період завершився вже у квітні 2004 року, коли Грузія активізувала зусилля з реінтеграції Південної Осетії.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Комісія ЄС з розслідування причин війни між Росією та Грузією у серпні 2008 року представила свою доповідь у Брюсселі.

Доповідь складається з трьох томів загальним обсягом понад тисяча сторінок.

Робота комісії на чолі з Хейді ТАЛЬЯВІНІ була започаткована у грудні 2008 року. Результати очікувалися у липні цього року, однак голова комісії попросила додаткового терміну для підготовки доповіді.

На початку серпня 2008 року відбулася війна між Росією та Грузією, в результаті якої Росія фактично окупувала два регіони Грузії – Абхазію та Південну Осетію, - визнавши незалежність цих самопроголошених республік.