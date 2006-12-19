Росія зміцнює кордон з Грузією
15:49, 19 грудня 2006Світ
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Додатково виставлено 400 постів
На північнокавказькій ділянці російсько-грузинського кордону Росія виставила додаткові спостережні пости.
Про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив директор ФСБ Микола ПАТРУШЕВ, передає РІА «Новости».
"З метою недопущення прориву бандформувань з території Грузії на північнокавказькій ділянці кордону Росії з Грузією було додатково виставлено більше 400 спостережних постів пересувних маневрових груп, секретів і заслонів", - повідомив М.ПАТРУШЕВ.
За даними директора ФСБ, військові комендатури і прикордонні органи провели на прикордонній території 115 спеціальних операцій.
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