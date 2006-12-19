Росія зміцнює кордон з Грузією

На північнокавказькій ділянці російсько-грузинського кордону Росія виставила додаткові спостережні пости.

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив директор ФСБ Микола ПАТРУШЕВ, передає РІА «Новости».

"З метою недопущення прориву бандформувань з території Грузії на північнокавказькій ділянці кордону Росії з Грузією було додатково виставлено більше 400 спостережних постів пересувних маневрових груп, секретів і заслонів", - повідомив М.ПАТРУШЕВ.

За даними директора ФСБ, військові комендатури і прикордонні органи провели на прикордонній території 115 спеціальних операцій.