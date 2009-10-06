Кандидати на Нобелівську премію з фізики

Королівська шведська академія наук у вівторок в Стокгольмі назве імена лауреатів Нобелівської премії 2009 року у галузі фізики, повідомила прес-служба Нобелівського фонду.

За прогнозами експертів компанії Thomson Reuters, Нобелівський комітет цього року може відзначити дослідження у галузі квантової оптики, і лауреатами можуть стати Петер Золлер (Peter Zoller) з Австрії і німецький учений Хуан Ігнасіо Сірак (Juan Ignacio Cirac). Ці науковці сформулювали у середині 1990-х років уявлення про квантовий комп`ютер, який, як передбачається, буде набагато ефективніший за нинішні обчислювальні машини.

Шведська газета "Дагенс нюхетер" найбільш вірогідними кандидатами на Нобелівську премію з фізики цього року вважає інших дослідників у галузі квантової оптики. Зокрема, француза Сержа Хароше (Serge Haroche), дослідження якого вважаються передумовою для розвитку квантового комп`ютера.

Серед можливих кандидатів згадується в Швеції також і інший французький дослідник - Ален Аспект (Alain Aspect), який довів парадокс, в який не вірив, наприклад, Ейнштейн. Зокрема, йдеться про взаємозв`язок між частинками, розташованими далеко одна від одної.

У "Дагенс нюхетер" також не виключають, що премію цього року можуть одержати ізраїльтянин Якир Ааронов (Yakir Aharonov) і британець Майкл Беррі (Michael Berry) за їх відкриття квантових феноменів, званих сьогодні ефектом Ааронова і фазою Беррі.

РІА "Новости"