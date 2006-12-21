Вальтер Литвиненко: ідіоти так наслідили полонієм, що можна до Кремля дійти

Батько загиблого в Лондоні колишнього полковника ФСБ Росії Олександра Литвиненко передасть через Посольство РФ в Україні лист Президенту Володимиру ПУТІНУ з вимогою зняти заборону на розповсюдження в Росії двох книг про ФСБ, написаних його сином.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН (Завтра В.ПУТІН відвідає з робочим візитом Україну – УНІАН).

Зокрема, як сказав Вальтер ЛИТВИНЕНКО, сьогодні ввечері він має намір передати екземпляри двох книг в Російське Посольство в Україні для того, щоб в потім вони були вручені В.ПУТІНУ, а також лист з вимогою зняти заборону на розповсюдження в Росії книг О.Литвиненка «ЛПГ: Лубянская преступная группировка» і «ФСБ взрывает Россию». При цьому В.ЛИТВИНЕНКО додав, що відповідна домовленість про передачу цих книг і їх прийом досягнуто з одним із дипломатів Російського Посольства в Україні.

За словами В.ЛИТВИНЕНКА, в названих вище книгах його покійний син О.Литвиненко розповідає про злочини ФСБ в Росії проти мирних громадян, головними з яких стали вибухи житлових будинків в 1999 році в Москві, Волгодонську і Буйнакську.

За словами В.ЛИТВИНЕНКА, його покійний син почав боротися «з системою» правління В.ПУТІНА задовго до того, як про нього (О.Литвиненка - УНІАН) дізнався весь світ.

В ході прес-конференції В.ЛИТВИНЕНКО ще раз підкреслив, що його син був убитий за замовленням з Москви. «Про це мені сказав перед смертю мій син», - заявив В.ЛИТВИНЕНКО.

За словами В.ЛИТВИНЕНКА, він жалкує, що сьогодні Росія перетворюється на державу, якою керує група людей, очолювана діючим Президентом В.ПУТІНИМ.

У контексті сказаного, звертаючись до громадян України, він зазначив, що «Україна не повинна довіряти цій людині (В.ПУТІНУ – УНІАН), з ним не можна справ мати…».

Відповідаючи на запитання, чи не пов`язана якимсь чином його сьогоднішня прес-конференція із завтрашнім приїздом в Україну В.ПУТІНА, В.ЛИТВИНЕНКО відповів: «Те, що В.ПУТІН приїде сюди чи ні – це не основа прес-конференції. Я б в обличчя йому сказав, те, що про нього думаю, те, що йому не вдасться обкрутити Україну, в цьому я буду радий».

На запитання, наскільки він вірить у те, що отруєння його сина (О.Литвиненка) є справою рук російських спецслужб, В.ЛИТВИНЕНКО відповів ствердно, додавши при цьому, що ці «ідіоти так наслідили полонієм, що можна до Кремля дійти…».

Щодо того, чи не має наміру він у зв`язку з тим, що сталося з його сином, просити політичного притулку за кордоном, В.ЛИТВИНЕНКО сказав: «Ні! Я в Росії житиму. Це моя батьківщина, а не ПУТІНА…».

При цьому він додав, що у випадку, якщо з ним щось може трапитися, «тоді майте на увазі… (хто за цим може стояти – УНІАН)».

Разом з тим в ході прес-конференції один із знайомих покійного О.Литвиненка Артем ДЕГТЯРЬОВ зачитав звернення від імені рідних, близьких і друзів О.Литвиненка, в якому, зокрема, йдеться: «Ми вимагаємо від Вас, пан ПУТІН, внести законодавчі зміни, що забороняють проведення таких спецоперацій (мається на увазі фізичне усунення супротивників офіційної політики Росії – УНІАН), що по суті є терористичними актами».

У заяві також говориться, що його автори підозрюють, що В.ПУТІНУ було «добре відомо про те, що 23 грудня 2003 року був вилучений весь тираж книги «ФСБ взрывает Россию» працівниками ФСБ, а сама книга була заборонена для розповсюдження». В зв`язку з сказаним автори листа вимагають від В.ПУТІНА «зняти заборону на друк і розповсюдження книг «ФСБ взрывает Россию» і «Лубянская преступная группировка в России», оскільки, на думку авторів листа, «люди мають право знати правду, якою жахливою вона б не була».

Як повідомлялося, О.Литвиненко, що виїхав в 2000 році в Велику Британію і одержав британський паспорт в жовтні цього року, помер 23 листопада в лікарні Університетського коледжу Лондона в результаті отруєння полонієм-210.