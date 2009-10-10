Пентагон: США не планують розміщувати радари в Україні

Міністерство оборони США роз’яснило питання, що виникли у зв`язку із заявою його представника щодо можливості розміщення на території України радарів раннього попередження про ракетні пуски. Як зазначено в офіційному повідомленні Пентагону, помічник міністра оборони США Александр Вершбоу не казав нічого про розміщення американських радарів "або якихось інших елементів протиракетної оборони на території України", передає РосБізнесКоналтинг з посиланням на Reuters.

Оборонне відомство США уточнило, що А.Вершбоу заявив журналістам дослівно таке: європейські країни, такі як Україна, "можуть мати в своєму розпорядженні радари, які могли б зробити свій внесок до системи раннього попередження".

Раніше американські ЗМІ повідомили з посиланням на А.Вершбоу, що Вашингтон додав Україну до списку країн - можливих майданчиків для розміщення елементів американської системи раннього попередження про ракетні пуски.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні Україна не отримувала жодних пропозицій щодо залучення до системи європейської протиракетної оборони. Про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час підходу до представників українських ЗМІ у Кишиневі.

«Я не хотів би, щоб тут виникало багато ажіотажу навколо цієї теми, можу почати з самого простого: ніяких пропозицій українська сторона не отримувала», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що на сьогодні Україна володіє двома пунктами системи попередження ракетного наступу і системи контролю космічного простору у Севастополі та Мукачевому відповідно.

Президент також нагадав, що до 12 лютого 2008 року ці дві станції працювали на Російську Федерацію, доки прем’єр-міністр РФ Володимир ПУТІН не анулював угоду, що передбачала використання цих двох вузлів Росією.

За словами В.ЮЩЕНКА, на сьогодні ці два вузли утримуються за рахунок цивільної організації – Національного космічного агентства.

«Яка доля їх використання – це питання дещо складніше, ми в рамках дискусії про модернізацію систем ПРО говорили, що Україна бажала б знайти своє місце в планетарній та європейській системах безпеки», - наголосив Президент України.

При цьому він додав, що Україна хотіла б, аби системи працювали і на Росію, і на Європу, і на інші зацікавлені країни. «Іншими словами, ми хочемо врятувати ті високі потенційні технологічні можливості, якими ми володіємо, для того щоб вони мали належне використання», - сказав Президент.

Він вважає, що запуск Україною супутника зв’язку, який планується здійснити до 2012 року, дозволить цим станціям працювати і модернізуватись.