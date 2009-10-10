У Держдепі США кажуть, що не збиралися пропонувати ПРО Україні

В адміністрації Президента США Барака ОБАМИ немає планів розміщення на території України будь-яких об`єктів створюваної Вашингтоном системи протиракетної оборони (ПРО).

З таким запевненням виступив у п`ятницю ввечері офіційний представник Держдепартаменту США Іен КЕЛЛІ, повідомляє NEWSru.

Він прокоментував повідомлення американських ЗМІ, в яких йшлося, що ніби то помічник міністра оборони США з міжнародної безпеки Олександр ВЕРШБОУ на зустрічі з журналістами не виключив розгортання в Україні станції радіолокаційного стеження в рамках рішення Вашингтона змінити конфігурацію своєї системи.

"Повідомлення про те, що помічник міністра оборони ВЕРШБОУ заявив про наявність у США планів створити об`єкт системи в Україні, не відповідають дійсності", - заявив І.КЕЛЛІ.

"У Сполучених Штатів немає планів створення об`єкта системи ПРО в Україні. США не робили уряду України ніякої пропозиції щодо майданчиків для радарів раннього попередження", - зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.

За його словами, американська влада "звернула увагу на заяву Президента ЮЩЕНКА про те, що Україна не одержувала від США ніяких пропозицій щодо розгортання на її території американської системи раннього попередження".

Раніше із спростуванням відомостей, викладених у публікаціях про зустріч О.ВЕРШБОУ з пресою, виступило Міністерство оборони США. Його офіційний представник Шон ТЕРНЕР повідомив ІТАР-ТАСС, що тижневик Defence News, у якому був розміщений звіт про зустріч О.ВЕРШБОУ з репортерами, спотворив вислови помічника міністра оборони.

За версією Пентагону, помічник міністра говорив лише про те, що країни регіону, зокрема Україна, "можуть також мати радари", які допомагають збору інформації, пов`язаної з раннім попередженням про ракетні запуски.