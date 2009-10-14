Прем'єр-міністри Росії, Китаю і Центральної Азії почали зустріч

Засідання Ради голів урядів Шанхайської організації співпраці (ШОС), на якій обговорюватимуться питання економічної та гуманітарної співпраці, а також подолання наслідків фінансово-економічної кризи, відкрилося в середу в Пекіні.

До організації, заснованої 2001 року, входять Росія, Китай, Казахстан, Узбекистан, Киргизія й Таджикистан, статус спостерігачів при ШОС мають Іран, Індія, Пакистан і Монголія.

Зустріч глав держав у Пекіні, нагадує радіо "Свобода", проходить наступного дня після підписання Росією й Китаєм кількох великих угод на суму 3,5 мільярда доларів. Документи були підписані в рамках візиту російського прем`єра Володимира Путіна до Китаю та його переговорів з главою китайського уряду Вень Цзябяо.

За підсумками засідання буде прийнято ряд документів, зокрема про бюджет ШОС на 2010 рік. У підсумковому спільному комюніке прем`єри дадуть оцінку діяльності ШОС на економічному напрямі за минулий рік і сформулюють загальні підходи до подальшої роботи.

Також у присутності голів урядів Митні служби країн ШОС підпишуть протокол про співпрацю щодо підготовки й підвищення кваліфікації посадовців митних служб, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу російського уряду.