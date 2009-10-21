WT: Байдена відрядили до Європи відновлювати довіру до США

Віце-президент США Джозеф БАЙДЕН-молодший прибув сьогодні до столиці Польщі у рамках досить делікатного дипломатичного турне з відновлення довіри. Про це сьогодні пише «The Washington Times» у статті «Байдена направили заспокоювати Європу у зв`язку зі спробами примирення з Росією», переклад якої наводить ИноСМИ.ру.

Як відзначає видання, потреба в такому візиті була викликана раптовою відмовою адміністрації Барака ОБАМИ від системи протиракетної оборони, що «знову посилило глибоко укорінену тривогу в цьому регіоні, де Сполучені Штати вважають єдиною надійною противагою грізному російському сусідові».

«Своїм візитом і зустрічами з вищим керівництвом Польщі, Чехії і Румунії цього тижня віце-президент сподівається заспокоїти трьох союзників США по НАТО, завіривши їх в тому, що Сполучені Штати як і раніше глибоко віддані справі забезпечення безпеки цих країн», - пише "The Washington Times".

За інформацією видання, «очікується, що БАЙДЕНА тепло вітатимуть. Але під час конфіденційних зустрічей з президентами, прем`єр-міністрами і лідерами опозиції в усіх трьох країнах йому також обов`язково нагадають про ту історичну напруженість, через яку нещодавні американські ініціативи, спрямовані на зближення з Росією, викликали глибокі підозри. БАЙДЕН сподівається знизити цю нервозність».

Однак головна спонукальна причина поїздки Дж.БАЙДЕНА ні для кого не є секретом.

"Він усуває пошкодження і ліквідовує наслідки - все просто і зрозуміло", - сказав Деймон УЇЛСОН, який при Президентові США Джорджі БУШІ був старшим директором у європейських справах у Раді національної безпеки.

"Віце-президент розуміє, що головне це зовсім не протиракетна оборона, а втрата довіри, - заявив Д.УЇЛСОН, який працює зараз директором Програми міжнародної безпеки в Атлантичній раді США, - це та проблема, яка все наростає, наростає і наростає".