Україна засуджує терористичні атаки на співробітників ООН

В Україні з глибоким занепокоєнням і стурбованістю сприйняли повідомлення про загибель сьогодні вранці персоналу Організації Об’єднаних Націй в Кабулі внаслідок терористичного акту з боку руху «Талібан».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ.

“Як одна з ініціаторів Конвенції про безпеку персоналу ООН та зв’язаного з нею персоналу, Україна вважає абсолютно неприпустимими атаки на співробітників ООН. Україна наголошує, що жоден терористичний акт, який призводить до людських жертв, не може бути виправданим незалежно від мотивації його організаторів і виконавців”, – йдеться у заяві МЗС.

Згідно з повідомленням, Україна підтверджує свою підтримку зусиллям уряду Ісламської Республіки Афганістан та світової спільноти щодо досягнення миру та стабільності в цій країні.

“У цей непростий для Афганської держави та її багатостраждального народу час ми сподіваємося на продовження в цій країні демократичних реформ, спрямованих на досягнення національного примирення і консолідації суспільства. Україна висловлює глибокі співчуття та слова підтримки жертвам цього терористичного нападу, членам їх сімей, а також народу та уряду Афганістану», – йдеться у заяві МЗС.

Як відомо, внаслідок нападу талібів на будівлю місії ООН у Кабулі загинули 12 чоловік: шестеро співробітників місії, двоє охоронців, один мирний афганець, а також троє нападників. Бойовики “Талібану” заявили, що всіляко перешкоджатимуть проведенню в Афганістані президентських виборів 7 листопада.