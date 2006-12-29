Хусейн очікує страти вже завтра

19:50, 29 грудня 2006
Світ
638

...а офіційні дані суперечливі

Колишній президент Іраку Саддам ХУСЕЙН буде страчений відразу після 2 січня 2007 року, заявив міністр юстиції Іраку Абдель Хусейн ШАНДАЛЬ.

За його словами, виконання смертного вироку відкладене через канікули з нагоди мусульманського свята жертвопринесення Ід аль-Адха і святкування Нового року, повідомляє NEWSru.

А.ШАНДАЛЬ нагадав, що колишній диктатор буде повішений. "Він понесе заслужене покарання за злочини проти іракського народу і людяності", - сказав міністр.

Дані про час страти дотепер залишаються суперечливими. Раніше стверджувалося, що С.ХУСЕЙН згідно із законом може бути страчений лише після 27 січня - після закінчення 30-денного терміну від дня затвердження рішення трибуналу апеляційним судом. Сам екс-президент, як повідомляє супутникова телестанція "Аль-Джазіра", чекає страти вже в суботу.

С.ХУСЕЙН не боїться смерті, і вважає себе жертвою "незаконного судилища, інсценованого американськими окупаційними властями”, сказала ліванський адвокат Бушра ХАЛІЛЬ, яка брала участь в декількох засіданнях спеціального трибуналу в Багдаді у складі групи захисників.

З Багдада досі не надійшло інформації про те, хто з віце-президентів Іраку підписав або підпише указ про приведення вироку у виконання. Глава держави, курд Джаляль ТАЛАБАНІ оголосив себе супротивником смертної страти.

Міністерство юстиції Іраку спростувало поширені засобами масової інформації повідомлення про те, що колишній президент С.ХУСЕЙН переданий американцями іракським властям.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter