Хусейн очікує страти вже завтра

Колишній президент Іраку Саддам ХУСЕЙН буде страчений відразу після 2 січня 2007 року, заявив міністр юстиції Іраку Абдель Хусейн ШАНДАЛЬ.

За його словами, виконання смертного вироку відкладене через канікули з нагоди мусульманського свята жертвопринесення Ід аль-Адха і святкування Нового року, повідомляє NEWSru.

А.ШАНДАЛЬ нагадав, що колишній диктатор буде повішений. "Він понесе заслужене покарання за злочини проти іракського народу і людяності", - сказав міністр.

Дані про час страти дотепер залишаються суперечливими. Раніше стверджувалося, що С.ХУСЕЙН згідно із законом може бути страчений лише після 27 січня - після закінчення 30-денного терміну від дня затвердження рішення трибуналу апеляційним судом. Сам екс-президент, як повідомляє супутникова телестанція "Аль-Джазіра", чекає страти вже в суботу.

С.ХУСЕЙН не боїться смерті, і вважає себе жертвою "незаконного судилища, інсценованого американськими окупаційними властями”, сказала ліванський адвокат Бушра ХАЛІЛЬ, яка брала участь в декількох засіданнях спеціального трибуналу в Багдаді у складі групи захисників.

З Багдада досі не надійшло інформації про те, хто з віце-президентів Іраку підписав або підпише указ про приведення вироку у виконання. Глава держави, курд Джаляль ТАЛАБАНІ оголосив себе супротивником смертної страти.

Міністерство юстиції Іраку спростувало поширені засобами масової інформації повідомлення про те, що колишній президент С.ХУСЕЙН переданий американцями іракським властям.