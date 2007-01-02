У вівторок членом американського Сенату вперше стане соціаліст, повідомляє AFP.

Це станеться, коли крісло сенатора штату Вермонт займе Бернард (Берні) Сандерс, який називає себе "демократичним соціалістом".

"Вважаю, нашою метою має бути суспільство, в якому разом з сильним підприємницьким класом, що створює багатство і робочі місця, має бути сильна присутність держави, що гарантує всім людям принаймні мінімальні життєві стандарти", - так висловлює своє політичне кредо Сандерс.

У листопаді 2006 року він виграв вибори в Сенат у своєму штаті, одержавши підтримку 65 відсотків виборців.

Першу серйозну перемогу політичну перемогу Берні отримав ще 1981 року, перемігши кандидата від Демократичної партії на виборах мера в місті Берлінгтоні (Burlington). Тоді місто одержало прізвисько "Народна республіка Берлінгтон".

Лента.ру