Медведєв не хоче бути схожим на Леоніда Ілліча

«Я б не хотів, щоб всіх нас у певний момент почали сприймати, як старих керівників політбюро ЦК КПРС, які в однакових пальтах і шапках виходили на Мавзолей, коли неможливо було зрозуміти, хто з них Леонід Ілліч, а хто Михайло Андрійович», - заявив президент Росії Дмитро Медведєв в інтерв`ю німецькому журналу Spiegel.

Коментуючи вислів прем`єра Путіна про президентські вибори 2012 року президент Медведєв заявив: «Він сказав тільки наступне: якщо на момент наступних президентських виборів Володимир Путін і Дмитро Медведєв усе ще будуть привабливими політичними фігурами для населення, то в цьому випадку ми з ним сядемо і обговоримо, кому з нас іти на вибори - з тим, щоб ми не заважали один одному». «Він не стверджував, що ми між собою визначимо, хто стане наступним президентом. Це було б смішно», - додав Медведєв.

Медведєв також відзначив, що їхній «тандем» з Путіним, «як прийнято говорити, доволі злагоджено працює». «Незважаючи на всі прогнози», що ось-ось президент і прем`єр розсваряться, «поки ці прогнози, як бачите, не справджуються», - сказав Дмитро Медведєв.