Президент Палестини оголосив воєнізоване крило ХАМАС поза законом

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас оголосив воєнізоване крило руху ХАМАС поза законом. Як повідомляє агентство France Presse, він зажадав, щоб бойовики цього руху приєдналися до офіційних палестинських сил безпеки.

Напередодні Аббас, що представляє рух ФАТХ, домовився з прем`єром від ХАМАС Ісмаїлом Ханія про припинення вогню між угрупованнями. Чергова ескалація насильства в Газі сталася слідом за нападом бойовиків ХАМАС на будинок Мухаммада Гріба (Mahammad Greeb), високопоставленого представника палестинських сил безпеки, лояльних Аббасові та ФАТХ.

Майже одночасно з оприлюдненням рішення про фактичну заборону бойового крила ХАМАС бойовики ФАТХ напали на будинок у Газі, де живе член палестинського парламенту Юсеф Шарафі (Yussef Sharrafi), який представляє ХАМАС.