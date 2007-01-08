Лукашенко: незалежність - це святе

Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявляє, що він повний рішучості подолати всі проблеми, що стоять перед республікою.

"Суверенітет і незалежність не продаються ні за які природний газ і нафту, я знаю наслідки цього", - сказав Лукашенко, виступаючи перед прихожанами Свято-духового кафедрального собору.

"Незалежність і суверенітет - це святе. Ми гордий народ, і я як перший глава держави незалежної країни не можу дозволити втратити наш суверенітет", - відзначив білоруський лідер.

Він підкреслив, що "ми витримаємо будь-які наступи і тиск".

"Ми знаємо, чого хочуть від нас супротивники, і ми знаємо ціну того, чого хочуть від нас друзі. Ви стали свідками того, що відбувається у відносинах з нашими друзями", - сказав Лукашенко.

Він завірив, що білоруський народ не відчує проблем в економіці країни.

"Ви не відчуєте тієї напруженості, яка складається у зв`язку з економічною ситуацією. Ми повні рішучості подолати всі проблеми, що стоять перед нами... Я захищатиму наші завоювання", - сказав Лукашенко.

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