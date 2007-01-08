Лукашенко: незалежність - це святе
Перший президент гордого народу заговорив про газову проблему... у церкві
Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявляє, що він повний рішучості подолати всі проблеми, що стоять перед республікою.
"Суверенітет і незалежність не продаються ні за які природний газ і нафту, я знаю наслідки цього", - сказав Лукашенко, виступаючи перед прихожанами Свято-духового кафедрального собору.
"Незалежність і суверенітет - це святе. Ми гордий народ, і я як перший глава держави незалежної країни не можу дозволити втратити наш суверенітет", - відзначив білоруський лідер.
Він підкреслив, що "ми витримаємо будь-які наступи і тиск".
"Ми знаємо, чого хочуть від нас супротивники, і ми знаємо ціну того, чого хочуть від нас друзі. Ви стали свідками того, що відбувається у відносинах з нашими друзями", - сказав Лукашенко.
Він завірив, що білоруський народ не відчує проблем в економіці країни.
"Ви не відчуєте тієї напруженості, яка складається у зв`язку з економічною ситуацією. Ми повні рішучості подолати всі проблеми, що стоять перед нами... Я захищатиму наші завоювання", - сказав Лукашенко.