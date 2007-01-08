Польща залишилася без російської нафти

У ніч з 7 на 8 січня було припинено постачання російської нафти трубопроводом "Дружба", що проходить територією Білорусії, до Польщі і Німеччини, повідомляє Reuters.

Інформацію про припинення постачань підтвердило Мінекономіки Польщі, де підкреслили, що поки в країні є запаси нафти, які "дозволять підтримати виробництво". Ситуацію, що склалася, в Мінекономіки Польщі називають "закручуванням крана", відзначає РІА Новини.

Польський оператор трубопроводів PERN зажадав від Білорусії пояснення причин припинення постачань, проте відповіді не одержав. Прес-секретар компанії заявив, що поки невідомо, чому були припинені постачання, і коли вони будуть відновлені. У свою чергу, журналістам Reuters представники "Белнєфтєхіма" запропонували поводитися з питаннями по заповненню "Дружби" в "Транснєфть".

В той же час, за словами замміністра економіки Польщі, припинення постачань пов`язане з суперечкою між Росией і Білорусією з приводу експортних мит з одного боку і транспортних платежів з іншою.

3 січня прем`єр-міністр Білорусії Сергій Сидорській заявив, що за транспортування нафти через Білорусію по нафтопроводу, що належить їй, стягуватиметься митний збір у розмірі 45 доларів за тонну палива. 4 січня віце-президент компанії "Транснєфть" Сергій Грігорьев заявив, що його компанія не отримувала паперів з Мінська про введення такого мита.

Трубопровід "Дружба" протяжністю близько 8900 кілометрів був введений в експлуатацію в 1964 році і є найбільшою системою трубопроводів в світі. Північна ділянка нафтопроводу проходить по території Білорусії, Польщі і Німеччини, а південний - України, Чехії, Словаччини і Угорщини.

Лента.ру