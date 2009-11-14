Другий випадок смерті від грипу А/H1N1 в Чехії

Другий смертельний випадок через новий вірус грипу зареєстрований у Чехії - в лікарні в Остраві помер чоловік, повідомив у суботу журналістам прес-секретар клініки.

За його словами, окрім грипу А/H1N1 чоловік мав важке запалення легенів.

Наприкінці жовтня в лікарні в Карлових Варах від грипу А/H1N1 і ускладнень померла 31-річна жінка.

У зв`язку з швидким поширенням вірусу в деяких регіонах Чехії закриваються школи, училища та дитячі сади. Закрито, зокрема, гімназію в Оломоуці, школи в Хебі та Угерському-Градіште, професійно-технічне училище в Шумперці.

Одна з провідних клінік країни - Празька лікарня на Виноградах - обмежила прийом пацієнтів і повністю заборонила відвідувати хворих.

Кількість хворих на грип А/H1N1 за останній тиждень зросла в Чехії вдвічі. Наразі в країні зареєстровано близько 500 хворих новим вірусом грипу. За словами головного санітарного лікаря Чехії Міхаела Віта, епідемію грипу слід чекати в середині грудня.

РІА "Новости"