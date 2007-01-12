Відбулося перше судове засідання проти затриманого в Грузії українського судна

За повідомленням Консульського агентства України в Батумі, у м.Поті відбулося перше судове засідання у справі затриманого 10 січня ц.р. за незаконний перетин кордону українського риболовецького судна „Соар-2”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, суд ухвалив рішення про вжиття запобіжного заходу - взяття під варту капітана судна терміном до двох місяців на період до завершення слідства у справі. Решта членів екіпажу буде звільнена під заставу і переведена на затримане судно після внесення судновласником необхідної суми.

За інформацією консула України в Батумі остаточне рішення щодо подальшої долі членів екіпажу та українського судна буде прийняте в ході наступного судового засідання після повного розслідування справи. Про дату його проведення буде повідомлено додатково.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня в Грузії, в районі міста Очамчира, затримано українське риболовецьке судно «Саор-2» (порт приписки - м. Севастополь), на якому знаходилося дев’ять громадян України, котрі є членами екіпажу.

За грузинським законодавством, абхазька ділянка територіальних вод і абхазькі порти закриті для будь-якого морського сполучення, окрім гуманітарного.

Консул України в Грузії Володимир БОНДАРЕНКО підтвердив законність затримання грузинськими прикордонникам українського риболовецького судна в абхазькій акваторії. Після зустрічі з членами екіпажа українського сейнера В.БОНДАРЕНКО підтвердив, що судно порушило державний кордон і його затримання проведено на законних підставах.

11 січня капітану і членам екіпажа українського сейнера було пред`явлено звинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу Грузії - незаконний перетин державного кордону, незаконний вилов риби і порушення правил судноплавства.

В той же час, як заявив капітан українського сейнера Сергій МЕСНИКОВ, він не вважає себе винним, оскільки одержав всі документи від судновласника і не знав, що порушує державний кордон.