Сенат США пояснив, як вдалося втекти бен Ладену

Комітет Сенату США із зовнішньої політики оприлюднив доповідь, присвячену провалові операції із затримання або знищення Усами бен Ладена наприкінці 2001 року. Як повідомляє газета The New York Times, відповідальність за цю невдачу сенатори поклали на колишнього міністра оборони США Доналда Рамсфелда і генерала Томмі Френкса, який командував американськими військами в Афганістані.

У доповіді наголошено, що американське командування в грудні 2001 року, невдовзі після початку військової операції в Афганістані, задіяло лише невелику групу спецназівців і агентів ЦРУ у пошуках бен Ладена, який ховався в печерах Тора-Бора на сході країни. На думку сенаторів, масштабніша операція дозволила б виявити лідера "Аль-Каїди", а також його заступника Аймана аль-Завахірі та лідера руху "Талібан" муллу Омара. Завдяки прорахункам командування армії США бен Ладену вдалося сховатись у важкодоступному районі Пакистану.

Як наголошується в доповіді, провал операції із знищення лідерів "Аль-Каїди" і "Талібану" став однією з причин безперервних терактів і збройних зіткнень в Афганістані, а також загострення внутрішніх конфліктів в Пакистані. За словами авторів доповіді, бен Ладен став символом, який сприяє вербуванню бойовиків і залученню фінансування терористичними організаціями.

Доповідь підготовлена на замовлення голови сенатського комітету із зовнішньої політики Джона Керрі, колишнього кандидата в президенти США. Під час передвиборної кампанії 2004 року Керрі різко критикував адміністрацію Джорджа Буша за прорахунки, допущені під час афганської кампанії.

Лента.ру