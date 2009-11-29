Президент Румунії б'є чи не б'є дитину? (відео)

Президент Румунії Траян БЕСЕСКУ подає до суду на газету «Гардьянул» і її власника, бізнесмена Діну ПАТРІЧІУ за «спотворення» його передвиборної кампанії в 2004 році.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, Президент Румунії вважає, що «зйомка його виступу в місті Плоєшті, де він, нібито вдарив дитину», була «сфальсифікована» (відео з ударом, відео без удару). Про це Т.БЕСЕСКУ заявив на прес-конференції в Бухаресті після показу по румунському телебаченню кадрів інциденту, які були зняті кореспондентом «Гардьянула».

Глава Румунської держави вважає, що перед показом «скандального і сфальсифікованого фільму» він мав пройти перевірку в Національному інституті експертизи, що не було зроблено.

Президент вказав, що до таких дій вдаються його суперники напередодні другого туру президентських виборів, який пройде 6 грудня.