Підірвати "Невський експрес" міг помічник Шаміля Басаєва

За версією слідства, теракт на маршруті "Невського експресу" міг бути організований колишнім російським військовослужбовцем Павлом Косолаповим, який перейшов на бік кавказьких бойовиків, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на телеканал "Вести". П.Косолапов досі перебуває в розшуку у справі про підрив "Невського експресу" в 2007 р., новгородський суд займається справами його спільників.

Як вважається, П.Косолапов був близьким помічником Шаміля Басаєва і причетний до багатьох терористичних актів з використанням вибухових пристроїв.

Увечері 27 листопада на 284-му км. Жовтневої залізниці з рейок зійшли два останні вагони пасажирського потягу №166 "Невський експрес", який прямував з Москви до Санкт-Петербурга. Причина аварії - підрив невстановленого вибухового пристрою. Його потужність склала близько 7 кг в тротиловому еквіваленті.

За різними даними, жертвами злочину стали від 26 до 30 осіб, ще 96 одержали поранення. Доля 18 чоловік невідома.

Глава Міністерства охорони здоров’я та соціального розвитку РФ Тетяна Голікова розповіла, що серед потерпілих виявилися шість іноземців - один італієць, один бельгієць, один азербайджанець, один білорус і два українці.

Катастрофа "Невського експресу" кваліфікована як теракт. Кримінальну справу порушено за статтями 205 ("тероризм") і 222 ("незаконний обіг зброї) КК РФ. Для розслідування створено спеціальну комісію, до якої ввійшли співробітники СКП, МВС, ФСБ. Голова МВС Рашид Нургалієв повідомив, що є коло підозрюваних, складаються фотороботи злочинців.