Лукашенко ініціює кампанію за скасування смертної кари
«Вирішальною буде думка народу»
Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО ініціює низку заходів, щоб змінити ставлення народу до питання смертної кари.
Як повідомляє Газета.ру, він сказав: «У нас це питання (встановлення смертної кари) було вирішено демократично: на референдумі практично 90% населення висловилися за цей захід».
Разом із тим, на запитання про можливість проведення кампанії, яка змінила б ставлення народу до цієї теми, О.ЛУКАШЕНКО відповів: «Ми тиждень тому визначилися, що починаємо низку заходів у цьому напрямку, починаючи з парламентських слухань і підняття цієї теми в ЗМІ».
«Вирішальною (у питанні скасування смертної кари) буде думка народу», – підкреслив О.ЛУКАШЕНКО.
Білорусь є єдиною країною в Європі, де практикується смертна кара. У листопаді 1996 року було проведено республіканський референдум, до питань якого було включено питання про скасування смертної кари. Проти скасування смертної кари проголосувало 80,44% виборців.