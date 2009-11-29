В Афганістані загинули троє українських вертольотників

У Міністерстві оборони України уточнюють, що в Афганістані не виконують завдань військові вертолітники - представники Збройних сил України.

Про це йдеться у коментарі, переданому агентству УНІАН Управлінням прес-служби Міністерства оборони України з приводу катастрофи вертольота Мі-8 26 листопада в Афганістані, в результаті якої, за попередніми даними представників Військово-повітряних сил США, загинуло троє громадян України.

У Міноборони наголошують: повідомлення деяких ЗМІ, що загиблі в Афганістані є представниками Збройних сил України – військовими вертолітниками, не відповідає дійсності.

«В Афганістані у складі миротворчого персоналу виконують гуманітарні завдання десять українських військових медиків та штабних офіцерів. Представників армійської авіації Збройних сил України – офіцерів, які керують вертольотами – в цій країні немає», – уточнив начальник Управління прес-служби Міністерства оборони України Ігор ХАЛЯВІНСЬКИЙ.

У Міноборони висловлюють щирі співчуття у зв’язку з трагедією, але звертають увагу ЗМІ на більш уважне ставлення до формулювання подій і обставин, які пов’язані з цим.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні у складі миротворчого персоналу Збройних сил України у Міжнародній Операції зі сприяння безпеці в Республіці Афганістан беруть участь 10 військовослужбовців Збройних сил України – військових медиків та штабних офіцерів.

За рішенням РНБО від листопада 2009 року, враховуючи звернення Організації Об’єднаних Націй, ухвалено рішення про збільшення українського миротворчого персоналу в Афганістані на 20 осіб.