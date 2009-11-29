Сомалійські пірати захопили ще двох українців

Сомалійські пірати захопили грецьке судно Maran Centaurus з 28 моряками на борту, серед яких двоє українців.

Як передає РІА "Новости", про це в неділю повідомив представник берегової охорони Греції.

Захоплення судна сталося на схід від узбережжя Сомалі, сказав співрозмовник агентства.

За даними грецьких властей, серед членів екіпажу 16 філіппінців, 9 греків, 2 українців і один громадянин Румунії.

"Судно, яке належить грецькій компанії Kristen Navigation, прямувало з Кувейту до США. Помічник капітана повідомив, що на борту перебувають 9 озброєних сомалійців, і судно ведуть до узбережжя Сомалі. Постраждалих немає", - сказав представник берегової охорони.

Як повідомляв УНІАН, наразі у полоні в сомалійських піратів знаходиться судно “ Аріана ” з 24 українцями на борту. Воно було захоплене 2 травня цього року на північний захід від Сейшельських островів в Індійському океані. Балкер йшов з Бразилії на Близький Схід з вантажем 35 тис. тонн сої.

26 листопада пірати заявили, що звільнили захоплене ними судно "Аріана", проте в МЗС України цю інформацію не підтвердили.