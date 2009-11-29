Антиглобалісти в Женеві спалили кілька машин

Акція протесту антиглобалістів у Женеві переросла в масові заворушення, повідомляє ВВС News. Мітингуючі били вітрини магазинів, готелів та вікна банків, а також підпалювали машини. Всього згоріли чотири автомобілі. Для розгону найбільш агресивних демонстрантів поліція застосувала гумові кулі і сльозогін.

За даними, які наводить CNN, 33 особи арештовано. Канал повідомляє про одного потерпілого: 80-річна жінка одержала синець після того, як випадково потрапила в сутичку.

Всього в маніфестації антиглобалістів взяли участь, за різними оцінками, від 2 до 5 тисяч осіб. З них кількість агресивної молоді, за даними поліції, склала близько 200. Після втручання правоохоронців організатори акції ухвалили рішення припинити акцію протесту.

Демонстранти протестували проти тієї зустрічі міністрів країн-членів Світової організації торгівлі, яка відкривається у понеділок в Женеві. Делегати зберуться на березі Женевського озера, щоб обговорити актуальні питання багатосторонньої торгівлі, а також поточну ситуацію в світовій економіці. Маніфестацією також "відзначили" 10-річну річницю розгону наймасштабнішої демонстрації антиглобалістів у Сіеттлі. Тоді на вулиці американського міста вийшли близько 40 тисяч осіб, 600 з них були арештовані.

Лента.ру