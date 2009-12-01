Футбольний скандал може перекинутися на інші види спорту

Міжнародний скандал, що вибухнув у зв`язку з маніпуляціями результатами футбольних матчів, може набути нових масштабів - не тільки в кількісному, а й у якісному вимірі.

Згідно з інформацією в німецьких ЗМІ, кількість країн, спортивні клуби яких причетні до маніпуляцій, може зрости з дев`яти до 17. До того ж під підозру у підтасовках і договірних матчах потрапили представники й інших ігрових видів спорту, зокрема тенісу і баскетболу.

Наразі у полі зору правоохоронців знаходяться жіночий тенісний турнір, який пройшов у квітні 2009 р. в Марокко, і матч play-off чемпіонату Німеччини з баскетболу, пише Deutsche Welle з посиланням на Spiegel.

Наголошується, що злочинці, які наживаються на договірних матчах, витратили на підкуп гравців, лікарів, кухарів і арбітрів в цілому 550 тис. євро. Причому бізнес, організований зловмисниками, був дуже успішним. За деякими даними, тільки на п`яти приватних рахунках, заарештованих в азіатських банках, була виявлена сума в 3,5 млн. євро.

Як повідомлялося, у німецької прокуратури викликали сумніви результати 200 футбольних матчів, що відбулися в дев`ятьох країнах. У справі про футбольні маніпуляції в Німеччині арештовано 15 підозрюваних, ще двох затримано в Швейцарії. По всій Європі проведено більше 50 обшуків.

Підкуп футболістів, суддів і функціонерів клубів здійснювала банда з Берліна, яку очолював вихідець з Хорватії. Шахраї заробили на футбольних маніпуляціях близько 10 млн. євро, додає РосБізнесКонсалтинг.