Ватиканський кардинал відмовив геям і транссексуалам у потраплянні в рай

Ватиканський кардинал Хав`єр Лосано Барраган (Javier Lozano Barragan) в середу, 2 грудня, заявив, що геї і транссексуали "ніколи не потраплять у царство небесне", передає Лента.руз посиланням на AFP.

За словами Баррагана, церква розглядає гомосексуалізм як наругу над Богом. Крім того, він зазначив, що висловлює не свою точку зору, а лише передає слова святого Павла.

Кардинал заявив: "Люди не народжуються гомосексуалістами, вони такими стають з різних причин:через виховання, або через те, що в підлітковому віці вони не можуть усвідомити свою суть. Це може бути і не їх помилка, проте - вони діють всупереч природі і поганять людське тіло, здійснюють наругу над Господом".

При цьому Барраган обмовився, що у жодному випадку не схвалює дискримінацію геїв і транссексуалів. Він заявив, що тільки Бог має право судити.