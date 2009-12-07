В Афінах під час безпорядків постраждали 20 чоловік.

З потерпілих 16 чоловік - поліцейські, з них 10 - спецназівці, четверо - цивільні особи. Один з поранених - ректор Афінського університету Христос КІТТАС, який знаходиться в реанімації з травмою голови і серцевим нападом, передає РІА «Новости».

Демонстранти, що відзначали вчора річницю загибелі підлітка від кулі поліцейського, розбили вітрини понад 20 магазинів на кількох центральних вулицях.

60 чоловік було затримано поліцією.

Під час безпорядків поліція не раз застосовувала сльозоточивий газ, а нападаючі на поліцейських анархісти підпалювали сміттєві баки, палили грецькі прапори і зводили барикади поперек вулиць.