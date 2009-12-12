МВФ ухвалив рішення про негайне виділення Грузії 75,3 млн. дол.

Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про негайне виділення Грузії близько 75,3 млн. дол. Як повідомляється в офіційних документах організації, це рішення було ухвалене в результаті четвертого огляду програми, що оцінюється в цілому в 1,2 млрд дол. Програма розрахована на період до червня 2011 р.

За словами заступника директора-розпорядника МВФ Такатосі Като, грузинська економіка демонструє ознаки відновлення, проте зовнішнє середовище залишається слабким в умовах зростання ринку експорту. Водночас внутрішні кредитні умови слабкі. Таким чином, ризики для економіки Грузії досі присутні.

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