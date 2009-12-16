Побитий Берлусконі пообіцяв, що «любов переможе ненависть»

У своєму першому після нападу зверненні до народу італійський прем`єр Сильвіо Берлусконі заявив у вівторок, що любов завжди перемагає ненависть.

«Закликаю всіх зберігати спокій», - сказав Берлусконі, подякувавши всім, хто підтримав його після інциденту, залишивши коротке повідомлення на сайті партії «Вперед, Італія!».

Берлусконі був доставлений в лікарню Мілана після того, як чоловік, що напав на нього, метнув йому в обличчя важкою статуеткою.

Лікар італійського прем`єра пізніше повідомив, що Берлусконі знадобиться декілька тижнів, щоб повністю одужати від одержаних травм.

Зангрілло повідомив, що у прем`єра вибито два зуби і зламаний ніс.

Газета.ру