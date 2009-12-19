Росія і США вирішили не заганяти президентів у глухий кут

Делегації Росії і США взяли перерву до січня на переговорах з договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО).

Про це повідомив помічник президента РФ Сергій ПРИХОДЬКО за підсумками зустрічі Президентів США і РФ Барака ОБАМИ і Дмитра МЕДВЕДЄВА у Копенгагені, передає РІА “Новости”.

«Зараз у роботі делегацій, які (працювали) практично без перерви, практично впродовж кількох місяців, без вихідних, буде оголошено невелику перерву. У них різдвяні канікули», - сказав С.ПРИХОДЬКО.

Водночас він запевнив, що переговори про нову угоду завершаться найближчим часом.

«Президенти висловили переконання, що у найближчому періоді роботу над договором і супутніми документами буде завершено», - сказав помічник глави Російської держави.

С.ПРИХОДЬКО наголосив, що договір про СНО - складний документ, і нагадав, що попередній договір готувався близько двох років. «Ми не хочемо ані делегації, ані президентів у безвихідь заганяти. Поки дату не називаємо», - сказав він.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, Д.МЕДВЕДЄВ на зустрічі з Б.ОБАМОЮ заявив, що новий договір про СНО має бути допрацьовано за досить короткий термін, залишилося погодити окремі технічні деталі

«Залишилися окремі технічні деталі, які потребують доведення», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ. За його словами, позиції сторін «дуже близькі», майже всі питання, які обговорювалися в останні місяці, «закриті».

«Сподіваюся, що ми зробимо це за досить короткий термін, і результат, якого ми досягнемо, відбиватиме характер хороших відносин, які у нас склалися з американською адміністрацією», - повідомив президент РФ.

Президент США також заявив, що Москва і Вашингтон наблизилися до підписання документа.

За словами Б.ОБАМИ, сторони «досягли значного прогресу і дуже близькі до досягнення угоди».

«Переконаний, що її буде укладено своєчасно», - сказав президент США і подякував Д.МЕДВЕДЄВА за те, що президент РФ був «ефективним партнером на переговорах».

Попередній документ зобов`язував Москву і Вашингтон скоротити стратегічні ядерні сили з 10 тис. боєголовок у кожної із сторін до 6 тисяч.

Цього літа глави РФ і США доручили зафіксувати у новому договорі про СНО скорочення боєзарядів до 1500-1675 одиниць, а граничні рівні для стратегічних носіїв - в межах 500-1100 одиниць. Договір мав замінити СНО-1 до 5 грудня.

Російсько-американські переговори йшли не один місяць, проте укластися у термін не вдалося.

4 грудня РФ і США підтвердили гарантії безпеки Україні, Казахстану і Білорусі як неядерним країнам по закінченню Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь 4 грудня 2009 року.