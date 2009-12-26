Беатифікація Івана Павла II та Єжи Попелушка можлива 2010 року

У Польщі сподіваються на завершення в 2010 році процесу беатіфікації колишнього глави Римсько-католицької церкви Іоанна Павла II. Про це сказав варшавський митрополит Казімеж НИЧ.

„Молимося, щоб беатифікація Івана Павла II і ксьондза Єжи Попелушка відбулася наступного року”, - сказав К.НИЧ під час урочистого різдвяного богослужіння в ніч на 25 грудня.

Митрополит висловив подяку за декрети про Івана Павла II і ксьондза Єжи Попелушка, які минулого тижня підписав Папа БЕНЕДИКТ XVI.

К.НИЧ назвав священнослужителів джерелом світла, які зміцнювали Польщу в „темні часи комунізму”.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI підписав декрет, яким визнає "героїчні чесноти" свого попередника Івана Павла II, що стало черговим кроком до його беатифікації - зарахування до лику блаженних.

Іван Павло II (в миру – Кароль Войтила) був предстоятелем Римсько-католицької церкви з 1978 по 2005 рік.

Ксьондз Єжи Попелушко - польський священик-антикомуніст, капелан і активний прихильник профспілки «Солідарність». Убитий 1984 р. співробітниками тодішньої служби держбезпеки країни.