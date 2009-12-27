У Хорватії проходять вибори президента

У Хорватії в неділю проводяться вибори президента країни.

Як повідомляє Газета.ru , переможець має змінити нинішнього главу держави Стіпе МЕСІЧА, який залишає свій пост у лютому.

На пост президента Хорватії претендують 12 кандидатів, але маловірогідно, що хто-небудь із них набере понад 50% голосів, необхідних для перемоги в першому турі, тож у січні, скоріш за все, відбудеться другий тур.

За опитуваннями громадської думки лідирує опозиційний соціал-демократ Іво ЙОСІПОВИЧ. Як повідомляється, найбільше хорватських виборців хвилюють економіка й корупція.

Президент у Хорватії впливає на вирішення питань зовнішньої політики, безпеки та оборони, але не має права вето на закони, що приймаються.