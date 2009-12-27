Невідомий відкрив вогонь у торговому центрі в Ізраїлі: є жертви

Щонайменше одна людина дістала поранення в неділю в результаті стрілянини в торговому центрі південного ізраїльського міста Беєр-Шева, повідомив РІА “Новости” представник "швидкої допомоги".

Про причини, що примусили чоловіка відкрити вогонь, не повідомляється. Невідома і зброя, з якої велася стрілянина.

Співбесідник агентства не виключив ані версію теракту, ні кримінальних розборок, ані побутової сварки.