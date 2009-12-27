Папа Римський вперше пообідав з бездомними і вбогими

Папа Римський Бенедикт XVI у неділю вперше взяв участь у традиційному обіді, який з 1998 року влаштовує для бездомних і вбогих під час різдвяних свят столична католицька громада Св.Егідія (Sant`Egidio), передає РІА “Новини”.Близько першої години дня за місцевим часом понтифік приїхав з Ватикану в їдальню для бідних, відкриту громадою в знаменитому середньовічному районі Трастевере (Trastevere) в центрі Риму. Тут його зустріли керівники громади, а також немолода циганка і хлопець із Сенегалу. В обіді взяли участь 150 бездомних і вбогих різного віку - від трьох до 90 років.