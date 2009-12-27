На сході Польщі у житловому будинку вибухнув газ: є жертви
18:39, 27 грудня 2009Світ
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Знищено кілька квартир
У неділю в польському місті Радомь на сході країни в одному із житлових будинків вибухнув газ, який знищив кілька квартир.
Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських засобів масової інформації, рятувальники знайшли у будинку померлу 80-ти річну жінку, ще 5 осіб було поранено, 4 з яких доставлено до лікарні.
Вибух стався на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку.
«Вибух був досить потужний. Знищено усі квартири на одному сходовому майданчику», - передає TVN24.
Речі, що знаходилися у квартирах, за свідченнями очевидців, розкидані на 50-80 метрів від будинку.
Пожежники загасили пожежу, яка поширилася після вибуху у двох квартирах.
Експерти поки не визначили причину вибуху.
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