На сході Польщі у житловому будинку вибухнув газ: є жертви

У неділю в польському місті Радомь на сході країни в одному із житлових будинків вибухнув газ, який знищив кілька квартир.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських засобів масової інформації, рятувальники знайшли у будинку померлу 80-ти річну жінку, ще 5 осіб було поранено, 4 з яких доставлено до лікарні.

Вибух стався на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку.

«Вибух був досить потужний. Знищено усі квартири на одному сходовому майданчику», - передає TVN24.

Речі, що знаходилися у квартирах, за свідченнями очевидців, розкидані на 50-80 метрів від будинку.

Пожежники загасили пожежу, яка поширилася після вибуху у двох квартирах.

Експерти поки не визначили причину вибуху.