Патріарх Кирил не може зустрітися з Папою через ситуацію в Україні

Ситуація в Західній Україні, де більше 500 парафій забрані у православних і повернені греко-католикам, є головною перешкодою для зустрічі патріарха Московського і всієї Руси Кирила з Папою Римським Бенедиктом XVI, заявив в інтерв`ю радіостанції "Эхо Москвы" глава відділу зовнішніх церковних зв`язків Московського патріархату архієпископ Волоколамський Іларіон.

"В цілому відносини у нас добрі, вони значно покращали після сходження на папський престол Бенедикта XVI. Але існують, звичайно, проблеми у взаєминах. Вони, перш за все, пов`язані з ситуацією в Західній Україні", - сказав Іларіон.

Архієпископ наголосив, що, "на жаль, для вирішення цієї проблеми нічого не робиться".

"Я думаю, що зустріч рано чи пізно відбудеться. Ми зараз не готові говорити ні про час, ні про місце такої зустрічі. Для нас важливо, щоб для неї дозріли умови. А для того, щоб були умови, потрібно, щоб з боку Римсько-католицької церкви були зроблені конкретні кроки, спрямовані на поліпшення цієї ситуації", - наводить його слова РІА "Новости".