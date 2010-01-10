Громадянина Індії спалили в машині в Австралії

Співробітники поліції Мельбурна розслідують справу про напад на громадянина Індії, в результаті якого 29-річний чоловік був підпалений невідомими в своєму автомобілі. Індієць був доставлений до лікарні з 15-процентними опіками грудної клітки, обличчя і рук, передає агентство Bloomberg. Хоча в Австралії здійснено вже кілька нападів на громадян Індії, зокрема, і із смертельними наслідками, слідчі, як і раніше, заперечують расовий мотив злочину. За версією поліції, нападники випадково вибрали машину індійця як об`єкт нападу.

Інцидент стався, коли індієць паркував машину біля свого помешкання. До нього підійшли четверо невідомих, вони облили жертву займистою рідиною і підпалили, а потім втікли.