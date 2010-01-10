Снігопади зруйнували майже 800 будинків у Китаї

Понад 260 тис. чоловік постраждали в результаті потужних снігопадів у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю, що на північному заході країни.

Як передає ІТАР-ТАСС, за даними Міністерства цивільної адміністрації КНР, рясні снігопади зруйнували майже 800 житлових будинків у регіоні, ще понад 4,8 тис. будинків дістали пошкодження. На даний момент повідомляється про одного загиблого внаслідок снігового буревію. Владі довелося терміново евакуювати 5 тис. 435 чоловік.

Місцева влада виділила на боротьбу з наслідками удару стихії близько 15 млн. юанів (2,2 млн. дол). У найбільш постраждалі райони направлені спеціальні робочі групи рятувальників.