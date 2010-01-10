Знайшли четвертого загиблого під завалами міністерства в Тбілісі

Рятувальники знайшли тіло четвертого робочого, який потрапив під уламки зруйнованої в п`ятницю в Тбілісі дев`ятиповерхової будівлі, повідомив РІА “Новости” керівник служби з надзвичайних ситуацій столичної мерії Темур Гіоргадзе.

У момент падіння в будинку по вулиці Гулія, 3, були робітники, які готували його до ремонту. Незабаром після обвалу були знайдені тіла двох загиблих, а ще двох рятувальники продовжували шукати. Напередодні виявлено тіло третього робочого.

"Сьогодні ми, нарешті, знайшли тіло четвертого, який потрапив під уламки”, - сказав Гіоргадзе.

Багатоповерховий будинок зруйнувався в п`ятницю в Тбілісі, в районі Ортачала, повідомляє агентство "Новости-Грузия". Будівля, в якій раніше був розташований департамент Національної гвардії Міноборони, 27 жовтня 2009 року був переданий міністерству юстиції. Тут планувалося розмістити центральний офіс публічного реєстру, а також Тбіліську реєстраційну службу.

Причина, через яку зруйнувалася будівля, ще не встановлена. За інформацією "Грузії Online", допитано директора компанії "Алізі", яка мала підготувати будинок до ремонту і найняла загиблих робітників.