У Росії відкрили стратегічне родовище нафти

Нове стратегічне родовище нафти із запасами більш як 150 мільйонів тонн відкрито в Росії, повідомив глава Мінприроди Юрій Трутнєв в середу на зустрічі з прем`єр-міністром РФ Володимиром Путіним.

"У нас є важливі відкриття щодо нафти. Ми можемо доповісти сьогодні про те, що відкрито родовище Савостьяново із запасами більше 150 мільйонів (тонн). Це стратегічне родовище", - сказав міністр.

Як повідомили РІА "Новости" в прес-службі Мінприроди, родовище розташоване в Іркутській області і було відкрито компанією "Роснефть".

Міністр нагадав, що минулого року в Росії було видобуто 490 мільйонів тонн нафти, а розвідано 620 мільйонів тонн.