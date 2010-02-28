У столиці Чилі стався сильний повторний землетрус

У столиці Чилі – місті Сантьяго – стався сильний повторний землетрус (афтершок). Про це повідомляють очевидці.

Крім того, за даними влади чилійського міста Консепсьон, близько 100 чоловік перебувають під уламками будівлі, що обрушилася, повідомляє «Газета.ру».

На даний момент в результаті землетрусу в Чилі загинули більше 300 чоловік. Більшість місцевих жителів провели ніч на вулиці через загрозу афтершоків.