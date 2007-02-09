Зміст промови Путіна на Мюнхенській конференції тримають у таємниці

Президент Росії Володимир ПУТІН візьме участь в Мюнхенській конференції. Як передає РІА “Новости” з посиланням на помічника Президента Сергія ПРИХОДЬКО, у Росії «є потреба і бажання висловитися з міжнародної проблематики".

На його думку, швидше за все, йдеться про те, “як ми бачимо нинішню світову ситуацію, місце і роль Росії в існуючому світоустрої, до чого ми прагнемо".

Крім того, він повідомив, що Президент РФ також дасть оцінку внеску Росії в світову боротьбу з тероризмом, вирішення регіональних проблем.

За його словами, зміст промови В.ПУТІНА, який виступить 10 лютого після канцлера ФРН Ангели МЕРКЕЛЬ, до останнього триматиметься в таємниці.

С.ПРИХОДЬКО лише повідомив, що "основний акцент в майбутньому виступі передбачається зробити на підтвердженні прихильності багатополярній моделі світоустрою, забезпеченню стійкості міжнародно-правової системи, безальтернативності центральної ролі ООН".

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО в рамках робочого візиту до Німеччини візьме участь в 43-й Мюнхенській конференції з питань політики і безпеки. Планується, що В.ЮЩЕНКО виступить на цьому заході.

У конференції з безпеки, яка пройде в баварській столиці з 9 по 11 лютого, візьмуть участь понад 250 державних, політичних і громадських діячів з понад 40 країн світу.