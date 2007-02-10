Нємцов видає дочку заміж (фото)

Раїса Ахметівна та Жанна - перша і досі єдина офіційна сім`я Нємцова

Колишній лідер СПС, віце-прем`єр російського уряду і губернатор Нижнього Новгорода, а нині просто політик Борис Нємцов видає заміж свою старшу дочку Жанну, повідомляє Комсомольська правда

Весілля має відбутися в квітні. Причому заяву в РАГС подавав Борис Юхимович. Проте сама Жанна чомусь приховує факт свого заміжжя. Принаймні, коли кореспондент видання напряму запитала про майбутнє весілля, вона повідомила, що це не так, а одружуватися, виявляється, зібрався її батько. З матір`ю своєї молодшої доньки Соні Іриною Корольовою. У відповідь на заперечення, що її тато все ще офіційно одружений з її мамою Раїсою Ахметовною, Жанна додала, що вони саме в процесі розлучення.

Після цього, щоб перевірити слова Жанни, кореспондент КП подзвонила самому Борису Юхимовичу, і він заявив:

- Це повна маячня. Я не збираюся розлучатися з Раїсою. І вона теж не збирається. Жанна, мабуть, пожартувала. Сама ж вона дійсно виходить заміж.

До речі, всім своїм знайомим Борис Юхимович говорить, що скоро стане дідусем.

Що ж, залишається дочекатися квітня. Тоді-то і буде зрозуміло, хто з Нємцових - батько або дочка - зібрався під вінець.