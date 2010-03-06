Перегляд ядерної доктрини США скоротить кількість ядерних боєголовок
03:10, 06 березня 2010Світ
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Вважає Барак Обама
Майбутній перегляд ядерної доктрини США, ймовірно, скоротить кількість ядерних боєголовок у країні. Про це повідомив президент США Барак Обама. За його словами, водночас може бути переглянута питома вага цього виду озброєння. Таким чином знизиться роль ядерної зброї в стратегії національної безпеки США, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Reuters.
Голова Білого дому пообіцяв докласти зусиль до ратифікації Договору про повну заборону ядерних випробувань і припинення виробництва розщеплюваних матеріалів, які використовуються при створенні ядерних боєзарядів.
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