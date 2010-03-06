Перегляд ядерної доктрини США скоротить кількість ядерних боєголовок

Майбутній перегляд ядерної доктрини США, ймовірно, скоротить кількість ядерних боєголовок у країні. Про це повідомив президент США Барак Обама. За його словами, водночас може бути переглянута питома вага цього виду озброєння. Таким чином знизиться роль ядерної зброї в стратегії національної безпеки США, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Reuters.

Голова Білого дому пообіцяв докласти зусиль до ратифікації Договору про повну заборону ядерних випробувань і припинення виробництва розщеплюваних матеріалів, які використовуються при створенні ядерних боєзарядів.