Туркменська опозиція не визнає вибори президента

14:51, 11 лютого 2007
Світ
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Про це по телефону заявив Кулієв

Туркменська опозиція за кордоном не збирається визнавати вибори Президента, які проходять сьогодні в Туркменії.

Як передає РІА «Новости»,про це по телефону з Норвегії заявив лідер Об`єднаної демократичної опозиції Туркменістану Авди КУЛІЄВ.

«Ми вважаємо сьогоднішні вибори в Туркменістані незаконними і недемократичними і, звичайно, не можемо їх визнати», - сказав А.КУЛІЄВ.

За його словами, туркменська опозиція вимагатиме від влади в Туркменії проведення нових виборів, «в яких могли б взяти участь і опозиційні сили, і всі зацікавлені в цьому громадяни країни, а не лише чиновники, що одержали таке право за посадою».

 

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