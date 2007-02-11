Туркменська опозиція не визнає вибори президента

Туркменська опозиція за кордоном не збирається визнавати вибори Президента, які проходять сьогодні в Туркменії.

Як передає РІА «Новости»,про це по телефону з Норвегії заявив лідер Об`єднаної демократичної опозиції Туркменістану Авди КУЛІЄВ.

«Ми вважаємо сьогоднішні вибори в Туркменістані незаконними і недемократичними і, звичайно, не можемо їх визнати», - сказав А.КУЛІЄВ.

За його словами, туркменська опозиція вимагатиме від влади в Туркменії проведення нових виборів, «в яких могли б взяти участь і опозиційні сили, і всі зацікавлені в цьому громадяни країни, а не лише чиновники, що одержали таке право за посадою».