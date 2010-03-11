ЄС вітає нову стратегію Грузії

Євросоюз вітає нову стратегію Тбілісі щодо Абхазії і Південної Осетії, заявила в середу високий представник ЄС у міжнародних справах і політиці безпеки Кетрін Ештон.

Схвалена урядом Грузії 28 січня стратегія під назвою "Участь шляхом співпраці", як зазначено в тексті цього документа, "відображає стійке рішення Грузії досягти повної деокупації Абхазії і Цхінвальського регіону/Південної Осетії, зупинити процес анексії окупованих територій Російською Федерацією і мирним шляхом провести реінтеграцію цих територій і населення в конституційний простір Грузії. Влада Грузії прагнуть досягти поставленої мети лише мирним і дипломатичним шляхом. Виключають можливість рішення конфлікту військовим шляхом".

"ЄС вітає твердий намір Грузії вирішити конфлікт виключно мирними засобами і шляхом дипломатичних зусиль", - йдеться в заяві Ештон, яка надійшла в РІА “Новости”.

Голова дипломатії ЄС закликала уряд Грузії провести консультації з усіма зацікавленими сторонами щодо підготовки плану дій з реалізації цієї стратегії.

Ештон вітала також намір Тбілісі виробити нейтральні рамки взаємодії "з владою, яка контролює Абхазію і Південну Осетію", закликавши всі сторони запровадити їх якнайшвидше.

Ештон підтвердила підтримку Євросоюзом незалежності і територіальної цілісності Грузії.