ЄС вітає нову стратегію Грузії

00:44, 11 березня 2010
Світ
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Заява Кетрін Ештон

Кетрін ЕШТОН
Євросоюз вітає нову стратегію Тбілісі щодо Абхазії і Південної Осетії, заявила в середу високий представник ЄС у міжнародних справах і політиці безпеки Кетрін Ештон.

Схвалена урядом Грузії 28 січня стратегія під назвою "Участь шляхом співпраці", як зазначено в тексті цього документа, "відображає стійке рішення Грузії досягти повної деокупації Абхазії і Цхінвальського регіону/Південної Осетії, зупинити процес анексії окупованих територій Російською Федерацією і мирним шляхом провести реінтеграцію цих територій і населення в конституційний простір Грузії. Влада Грузії прагнуть досягти поставленої мети лише мирним і дипломатичним шляхом. Виключають можливість рішення конфлікту військовим шляхом".

"ЄС вітає твердий намір Грузії вирішити конфлікт виключно мирними засобами і шляхом дипломатичних зусиль", - йдеться в заяві Ештон, яка надійшла в РІА “Новости”.

Голова дипломатії ЄС закликала уряд Грузії провести консультації з усіма зацікавленими сторонами щодо підготовки плану дій з реалізації цієї стратегії.

Ештон вітала також намір Тбілісі виробити нейтральні рамки взаємодії "з владою, яка контролює Абхазію і Південну Осетію", закликавши всі сторони запровадити їх якнайшвидше.

Ештон підтвердила підтримку Євросоюзом незалежності і територіальної цілісності Грузії.

 

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