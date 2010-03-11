НАТО продовжила операцію з боротьби проти піратів до 2012 року

Рада НАТО продовжила в середу до кінця 2012 року операцію Північноатлантичного альянсу з боротьби проти сомалійських піратів, повідомив офіційний представник НАТО Джеймс Аппатурай, повідомляє РІА "Новости".

Він наголосив значний внесок кораблів ВМФ країн - членів НАТО в забезпечення безпеки міжнародного морського транспорту, який перетинає Аденську затоку.

"Хоча кількість атак, які здійснили пірати, минулого року збільшилася порівняно з попереднім роком, їх успішність знизилася на 40%", - сказав Аппатурай журналістам у Брюсселі.