Литва відзначає 20-річчя незалежності

У Литві сьогодні пройдуть урочистості з нагоди 20-річчя незалежності країни.

У Вільнюсі відбудеться урочисте засідання Сейму, після чого із зверненням до громадян виступить Президент Литви Даля ГРИБАУСКАЙТЕ, повідомляє радіо «Свобода».

У програмі святкування - парад литовських збройних сил, урочисте богослужіння і святковий концерт.

На урочистості прибули гості з країн Євросоюзу, США, країн СНД.

11 березня 1990 року Литва першою з республік СРСР оголосила про відновлення незалежності.