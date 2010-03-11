Литва відзначає 20-річчя незалежності
08:35, 11 березня 2010Світ
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Була першою з республік СРСР...
У Литві сьогодні пройдуть урочистості з нагоди 20-річчя незалежності країни.
У Вільнюсі відбудеться урочисте засідання Сейму, після чого із зверненням до громадян виступить Президент Литви Даля ГРИБАУСКАЙТЕ, повідомляє радіо «Свобода».
У програмі святкування - парад литовських збройних сил, урочисте богослужіння і святковий концерт.
На урочистості прибули гості з країн Євросоюзу, США, країн СНД.
11 березня 1990 року Литва першою з республік СРСР оголосила про відновлення незалежності.
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